Шольц заявил о желании еще раз поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Я хотел бы [этого]. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии", - сказал Шольц в интервью новостному порталу t-online, отвечая на вопрос, поговорил бы он с российским лидером по телефону еще раз.

В Германии раскрыли содержание разговора Путина с Шольцем

Канцлер ФРГ также отметил, что "не намерен отправлять немецких военнослужащих на эту войну".