Путин присвоил экс-журналистке ранг чрезвычайного посланника

Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса экс-журналистке и послу в Республике Маврикий Ираде Зейналовой. Об этом стало известно из указа российского лидера, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

Зейналова является послом Москвы в Республике Маврикий в сентябре 2024 года. Бывшая журналистка сменила на посту Константина Климовского, который занимал эту должность с 2017 года.