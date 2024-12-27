В Кремле ответили на требование извиниться за авиакатастрофу под Актау

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет давать никаких оценок авиакатастрофе пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение под Актау, до выводов следствия. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. Среди пассажиров были граждане Азербайджана, Казахстана, Киргизии и России. Жертвами катастрофы стали 38 человек.

В Azerbaijan Airlines назвали предварительной причиной катастрофы столкновение самолета со стаей птиц. Экипаж сообщил об аварийной ситуации на борту и планировал посадку в аэропорту Актау. В России, Казахстане и Азербайджане начали расследования и возбудили уголовные дела.

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Пескова попросили прокомментировать заявление депутата азербайджанского парламента Расима Мусабекова. Депутат заявил, что самолет был сбит, и призвал Россию принести извинения. Песков подчеркнул, что причину катастрофы установит следствие.