Медведев предложил одной стране начать «Игру в кальмара»

Власти Южной Кореи должны начать «Игру в кальмара» для членов правительства страны после того, как объявили импичмент президенту Юн Сок Елю и и.о. президента, премьер-министру Хан Дон Су. Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в X.

Напомним, что 3 декабря Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. После этого парламентарии объявили главе государства импичмент. Исполнять обязанности президента стал премьер Хан Дон Су, однако и его отстранили от должности. Сейчас дела об импичменте должен рассмотреть и утвердить конституционный суд Южной Кореи.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент и. о. президента

«Южная Корея снова делает это: один импичмент за другим! Может, пора уже начать "Игру в кальмара" и для правительства. Запасаемся поп-корном!», — написал Медведев.

«Игра в кальмара» — популярный южнокорейский сериал, второй сезон которого вышел 26 декабря. В нем рассказывается о секретной игре на выживание, которая проводится для развлечения богачей — ее участники, обычно должники и игроманы, соревнуются за крупный денежный приз в смертельных соревнованиях.