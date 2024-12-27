В Кремле высказались об отказе норвежцев спасти экипаж Ursa Major

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ норвежского судна принять тонущих на сухогрузе Ursa Major моряков вопиющим случаем. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что сухогруз Ursa Major потерпел крушение в Средиземном море 23 декабря. 14 членов экипажа в результате спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Однако перед этим судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять людей с тонущего борта.

«Если действительно была не оказала помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания», — прокомментировал ситуацию Песков.

Появились подробности спасения тонущего экипажа Ursa Major

Ранее СМИ сообщали, что российских моряков спасло испанское судно. Члены экипажа рассказали, что в 13:50 мск произошли три последовательных взрыва в районе кормовой части. По данным «Оборонлогистики», которой принадлежит Ursa Major, речь идет о теракте.