Медведев призвал наказать Европу всеми доступными средствами
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что после завершения гибридной войны Запада против России Европа должна быть наказана всеми доступными средствами. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
В публикации он напомнил слова экс-госсекретаря США Кондолизы Райс по поводу событий в Ираке: «Наказать Францию, игнорировать Германию, простить Россию». По мнению Медведева, эта лингвистическая форма подходит к ситуации, которая сложится после завершения противостояния с Западом.
Зампред Совбеза РФ предложил «простить» страны, которые под давлением западных государств приняли пассивное участие в «антироссийском западном треше». В основном к ним относятся страны Азии и Латинской Америки, отметил Медведев.
США следует «игнорировать». По оценке политика, дружественных отношений между Москвой и Вашингтоном не будет ближайшие 100 лет, а воевать с Соединенными Штатами «накладно», ведь прямое столкновение перерастет в мировую ядерную войну. Европу же Медведев предлагает «наказать».
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«Вот тут скажу подробнее, ибо нынешний Старый Свет не вызывает у меня никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения. Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире», — написал Медведев.
По словам зампреда Совбеза, именно ЕС повинен в срыве стамбульских переговоров, раскручивал санкционную кампанию против России и «кормил всех самых оголтелых демонов войны». По этой причине Европу нужно наказать и политически, и экономически, и гибридно. Медведев призвал помогать любым деструктивным процессам на европейской территории.
«Почему так жестко? А как иначе при таких фактах? Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major. Нужны ещё какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!» — добавил политик.
В конце своей публикации он призвал «действовать» и привел цитату из Библии: «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечестивого».