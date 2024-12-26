В России прокомментировали возможную отправку миротворцев ООН на Украину

Первый зампостпреда миссии России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что отправка миротворцев ООН на Украину является «непонятной» мерой. Об этом он высказался в эфире, который провел в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировал возможную отправку миротворцев ООН на Украину и усомнился в необходимости принятия этой меры.

«Но на определенном этапе, если на то будет согласие и РФ, и Украины, то, конечно же, ООН может сыграть какую-то роль. На ооновской площадке, я считаю, вполне могут состояться какие-то контакты по Украине, пока этого не происходит», — допустил он.

В Германии заявили о готовности отправить миротворцев на Украину при одном условии

Ранее британское издание The Spectator написало, что Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны, как это сделали Северная и Южная Корея. В то же время в России назвали «корейский сценарий» завершения спецоперации на Украине неприемлемым.