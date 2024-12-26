NYT: страны Европы не способны соблюдать санкции против РФ

Европейские страны не способны или не желают строго соблюдать санкции против России. К такому выводу пришел The New York Times, передает РИА Новости.

В издании указали, что крупнейшие европейские демократии не смогли нарастить производство вооружений до уровня, способного компенсировать возможное сокращение американской военной помощи Украине, которое допускают избранный президент США Дональд Трамп и некоторые из его ближайших соратников.

При этом NYT также критикует администрацию действующего главы Джо Байдена за недостаточную жестокость в отношениях с союзниками, что ведет «к рискам эскалации, финансовым издержкам и репутационному ущербу для самого Вашингтона». В качестве примера в статье приводятся случаи, когда партнеры США действовали вразрез с американскими интересами. К ним NYT отнес введение военного положения в Южной Корее, поставки оружия в Судан со стороны ОАЭ и военные действия Израиля в секторе Газа.

Кроме того издание считает, что политика Байдена наносит ущерб репутации США в качестве гаранта международного права на фоне и так нестабильных отношений с союзниками.