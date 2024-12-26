ЕС введет санкции против РФ из-за инцидента в Балтийском море

Европейский союз планирует ввести санкции против теневого флота России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас.

По ее словам, причиной стал инцидент с поломкой энергетического кабеля EstLink 2 в Балтийском море — в Евросоюзе считают, что его могло повредить судно «теневого флота России». Помимо этого, альянс также планирует усилить защиту своих подводных кабелей, добавив новые технологии для обнаружения возможных диверсантов.

«Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот», — заявила Каллас.

Евросоюз утвердит новые санкции против России

Ранее между Эстонией и Финляндией был поврежден энергокабель EstLink 2.