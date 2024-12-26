Постпредство РФ: ООН может стать площадкой для переговоров по Украине

Переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине на определенном этапе могут состояться на площадке ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Постпредство РФ: ООН может стать площадкой для переговоров по Украине
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"На определенном этапе, если на то будет согласие и России, и Украины, то, конечно же, ООН может сыграть какую-то роль. Я считаю, что на ооновской площадке вполне могут состояться какие-то контакты по Украине. Пока этого не происходит", - сказал Полянский в ходе трансляции в Telegram-канале, отметив, что каких-либо подвижек в этом вопросе не происходит в том числе из-за неготовности как Киева, так и Запада вести переговоры по этой тематике.

Полянский при этом отметил, что проявляемые секретариатом всемирной организации двойные стандарты в отношении конфликта "в определенной степени подрывают веру в то, что ООН сможет сыграть какую-то существенную роль в урегулировании украинского кризиса".

Российский дипломат также указал, что возможное привлечение миротворцев ООН - "это еще непонятный вопрос", так как еще не была выработана формула урегулирования конфликта.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.

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