Постпредство РФ: ООН может стать площадкой для переговоров по Украине

Переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине на определенном этапе могут состояться на площадке ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"На определенном этапе, если на то будет согласие и России, и Украины, то, конечно же, ООН может сыграть какую-то роль. Я считаю, что на ооновской площадке вполне могут состояться какие-то контакты по Украине. Пока этого не происходит", - сказал Полянский в ходе трансляции в Telegram-канале, отметив, что каких-либо подвижек в этом вопросе не происходит в том числе из-за неготовности как Киева, так и Запада вести переговоры по этой тематике.

Полянский при этом отметил, что проявляемые секретариатом всемирной организации двойные стандарты в отношении конфликта "в определенной степени подрывают веру в то, что ООН сможет сыграть какую-то существенную роль в урегулировании украинского кризиса".

Российский дипломат также указал, что возможное привлечение миротворцев ООН - "это еще непонятный вопрос", так как еще не была выработана формула урегулирования конфликта.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.