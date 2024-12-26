Президент США Джо Байден еще в 2021 году предлагал российскому лидеру Владимиру Путину отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

"Я знаю, что говорил об этом говорил, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это - отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова", - сказал журналистам глава государства, отвечая на вопрос о том, что в формирующейся команде избранного президента Дональда Трампа заявляют, что конфликт может быть заморожен при условии отсрочки вступления Украины в НАТО на 10-20 лет.