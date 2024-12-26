Путин: Словакия готова предоставить площадку для переговоров с Украиной

Посещавший РФ с визитом премьер Словакии Роберт Фицо выразил готовность предоставить территорию своей страны как площадку для переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что Москва не против этого.

"Что касается места проведения - да, он (Фицо - прим. ТАСС) сказал, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров, - рассказал президент РФ. - Мы не против".