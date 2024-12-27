Яковенко рассказал о реакции на применение «Орешника» на Украине

Применение ракетного комплекса «Орешник» российскими войсками в ходе СВО продемонстрировало превосходство отечественных вооружённых сил над западными, став значительным фактором сдерживания.

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Об этом сказал заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, пишет РИА Новости.

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Помимо этого, Яковенко считает, что заданные за время спецоперации стандарты ведения боевых действий сами по себе стали «мощным фактором сдерживания».

«После применения «Орешника» стала очевидна асимметрия в пользу России в потенциальном прямом конфликте Запада с Россией», — считает посол.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия может снова при необходимости применить «Орешник», но не спешит.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад задуматься после слов Путина о дуэли между ракетой «Орешник» и западными системами ПВО.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, какой сигнал подала Россия применением «Орешника».