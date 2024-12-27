Путин: Россия готова поставлять газ в ЕС через Польшу

Российский лидер Владимир Путин, беседуя со СМИ после саммита СНГ и заседания ВЕЭС, заявил о готовности страны поставлять газ в Евросоюз через Польшу.

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Слова президента России приводит РИА Новости.

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Путин подчеркнул, что Россия не отказывалась поставлять газ в ЕС, а через Польшу как раз проложен готовый маршрут. Проблема состоит в том, что Варшава закрыла газопровод Ямал — Европа.

«Пожалуйста, включите завтра, мы будем поставлять», — заявил Путин.

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Россия всегда выступала за поставки газа в Европу.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу по разным маршрутам.

По его словам, транзит газа через Украину зависит только от договорённостей ЕС и Киева.