Путин: Россия готова поставлять газ в ЕС через Польшу
Российский лидер Владимир Путин, беседуя со СМИ после саммита СНГ и заседания ВЕЭС, заявил о готовности страны поставлять газ в Евросоюз через Польшу.
Слова президента России приводит РИА Новости.
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Путин подчеркнул, что Россия не отказывалась поставлять газ в ЕС, а через Польшу как раз проложен готовый маршрут. Проблема состоит в том, что Варшава закрыла газопровод Ямал — Европа.
«Пожалуйста, включите завтра, мы будем поставлять», — заявил Путин.
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Россия всегда выступала за поставки газа в Европу.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу по разным маршрутам.
По его словам, транзит газа через Украину зависит только от договорённостей ЕС и Киева.