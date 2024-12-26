МИД РФ обвинил США в срыве выплаты взноса в бюджет Красного Креста

США незаконными односторонними санкциями сорвали перевод российского добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК).

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В результате односторонних принудительных мер в отношении Газпромбанка, введенных Минфином США в ноябре, Российская Федерация столкнулась с препятствиями при осуществлении выплат в бюджеты ряда международных организаций, - обратили внимание в министерстве. - Очередным примером того, как подобные незаконные рестрикции наносят ущерб не только и не столько нашей стране, стал срыв перевода средств российского добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста".

В министерстве напомнили, что Россия уже на протяжении многих лет участвует в финансировании ключевых программ Международного комитета Красного Креста.

"Наша страна неоднократно вносила разовые взносы в бюджет комитета, в том числе на оказание гуманитарной помощи нуждающемуся населению Сирии, Нагорного Карабаха и Донбасса, а также борьбу с пандемией коронавируса", - отметили в дипведомстве.

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В министерстве указали, что в соответствии с распоряжением правительства РФ с 2018 года добровольные выплаты в бюджет МККК осуществлялись на ежегодной основе.

"Впервые такой платеж был сорван в 2022 году в результате незаконных принудительных мер в отношении России, принятых Европейским союзом и Швейцарией. Присоединившись к "санкционной войне" против России, Берн продолжил линию на отход от нейтралитета, - добавили там. - Такая политика в конечном счете наносит урон целому ряду институтов международного гуманитарного сотрудничества, прежде всего, деятельности Международного комитета Красного Креста".