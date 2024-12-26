Аргентинская полиция попыталась заставить дипломатов из России дуть в алкотестер

Сотрудники дорожно-патрульной службы в Аргентине остановили автомобиль с двумя дипломатами из России и попытались заставить их дуть в алкотестер. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило издание Página 12.

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Инцидент произошел в Буэнос-Айресе. Патрульные заинтересовались машиной с номерами российской дипмиссии, хотя водитель вел транспорт без каких-либо нарушений. Посольство РФ уже отреагировало на случившееся и обвинило аргентинские власти в нарушении прав дипломатов, которые пользуется иммунитетом от любого законодательного преследования на время официальной работы в стране.

Местный МИД согласился с претензией российских коллег и сопроводил представителей дипмиссии в посольство. Разбирательства касательно случившегося все еще продолжается, говорится в материале.

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