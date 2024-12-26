В Госдуме отреагировали на тайные попытки Франции помирить Москву и Киев

Предложение Франции, переданное России по закрытым каналам, по урегулированию ситуации на Украине показывает двуличность европейских деятелей. Об этом заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал данные главы МИД России Сергея Лаврова. Политик сообщил, что Париж несколько раз по закрытым каналам обращался к Москве и предлагал наладить диалог России и Украины.

«Это еще одно из бесчисленных доказательств лицемерия нынешнего коллективного Запада... постоянные упреки в неискренности намерений и двуличности этим европейским деятелям неплохо было бы адресовать себе самим», — сказал он.

Депутат добавил, что европейские политики не раз напоминали о принципе «Ни слова об Украине без Украины», от которого ранее не собирались отступать. Однако впоследствии стало понятно, что слова и действия в этом вопросе не совпадают.

В МИД РФ рассказали о предложении Франции по Украине

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп после визита в Париж срочно призвал Москву и Киев прекратить огонь и начать переговоры. По его мнению, украинские власти теперь готовы заключить с Россией сделку.