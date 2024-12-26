Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи 25 декабря один на один обсудили вопросы региональной безопасности, а также двухсторонних отношений.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы с вами понимаем, что никогда президенты не могут обойти стороной вопросы безопасности. Пунктом номер один в повестке дня - вопросы безопасности в целом, региональной безопасности, обстановки, которая сейчас складывается, она меняется буквально каждый час, если не каждую минуту, и поэтому, конечно, эти вопросы номер один", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, также речь шла о кооперации стран в разных сферах, включая экономическую.

"Конечно, совсем недавно был ВГС, но тем не менее правительства работают и очень неплохо, активно работают. Президенты все время на связи, в том числе в формате телефонных разговоров, и здесь, они всегда находят возможность, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки ", - сказала Эйсмонт.

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Она отметила также со ссылкой на белорусского лидера, что президенты поговорили "о государственном и о личном, конечно, тоже".