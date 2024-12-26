В МИД рассказали, в каком случае возобновится диалог с Японией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Японии в Москве Акира Муто обсудили состояние российско-японских отношений. Российская сторона подчеркнула, что возобновление межгосударственного диалога будет возможно только при реальном пересмотре Токио антироссийского курса. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Обсуждались вопросы, касающиеся текущего состояния российско-японских отношений. С российской стороны было в очередной раз отмечено, что путь к возобновлению межгосударственного диалога откроет только подтвержденный практическими действиями реальный пересмотр Токио нынешнего антироссийского курса, проводимого в рамках солидарности со странами Запада в контексте ситуации вокруг Украины", - отметили в МИД.

Японское правительство после начала специальной военной операции на Украине ввело несколько пакетов санкций против России. По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом.

Президент России Владимир Путин, выступая 7 ноября на пленарной сессии "Валдая", заявил, что Россия и Япония являются естественными партнерами ввиду своего соседства, поэтому Москва не будет отпираться в случае возвращения Токио к сотрудничеству.