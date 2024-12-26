Депутаты прокомментировали срыв серии покушений Киева на военных РФ

Депутаты Госдумы прокомментировали ТАСС теракты против высокопоставленных сотрудников Минобороны, которые готовились Киевом и были сорваны ФСБ РФ. Украина переходит к террористическим методам на фоне своих поражений в зоне СВО, а ее спецслужбы стали кузницей террористов и диверсантов, считают парламентарии.

26 декабря Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении серии покушений агентами Украины на сотрудников военного ведомства в Москве, принимающих участие в СВО и членов их семей. Задержаны четыре человека, причастные к подготовке покушений. По данным ФСБ, бомбы были закамуфлированы под пауэрбанк и папку с документами. Подготовкой покушений занимались спецслужбы Украины.

"Когда на линии СВО становится тяжело украинской стороне, они активнее начинают реализовывать свои террористические планы, которые рассчитаны на то, чтобы воздействовать на настроения в обществе, на настроения наших военных. Но никакого влияния это не может иметь, потому что наши страна и общество консолидированы", - заявил ТАСС член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По его словам, во всех регионах, где США и Великобритания способствуют возникновению конфликтов, "они всегда навязывают протокол террористических действий, когда на основой линии обороны наблюдается поражение". Он напомнил, что аналогичная ситуация наблюдалась в свое время и на Кавказе.

"То, что делает ФСБ, это очень большая работа с точки зрения того, что эти теракты готовятся очень серьезно не только спецслужбами Украины, но и при помощи спецслужб других стран. Самое активное участие в этом принимает британская разведка, - резюмировал депутат. - Речь идет о десятках преступлений, которые предотвращены только за этот год, их более 30-40".

Кузница диверсантов

В свою очередь депутат Василий Пискарев отметил, что Главное управление разведки и Служба безопасности Украины под руководством западных кураторов превратились в кузницу террористов и диверсантов, ставших угрозой не только для России, но и для всего мира.

"Вот этим методом террора засевшая в Киеве нацистская клика пытается дестабилизировать ситуацию в России, запугать и дезориентировать наших граждан", - заявил Пискарев, который возглавляет комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

По его мнению, Украина фактически стала страной, где не действуют местные законы и международное право. Депутат также обратил внимание на возросшую активность мошеннических кол-центров, которые вытягивают огромные средства из граждан России и европейских государств.

"Эти деньги и идут на финансирование ВСУ и продолжение террористической деятельности, а также на обогащение организаторов террора", - добавил он.

Остановить киевских нацистов сможет только исполнение всех задач СВО, подчеркнул собеседник агентства.