Лавров рассказал, как Москва выбирает военные цели на Украине

Российские войска наносят удары на Украине только по военным целям. Гражданские объекты не входят в это число, это не правилах РФ. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы прицеливаемся исключительно по военным объектам, объектам военно-промышленного комплекса и другим объектам, которые связаны с обеспечением вооруженных сил Украины», — заявил Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

Он также отметил, что ВС РФ поражают только те объекты, из которых ведется обстрел российских территорий.

Лавров назвал легитимный орган Украины для ведения переговоров с Россией

Сергей Лавров также сослался на слова президента РФ Владимира Путина насчет выбора целей.

«Еще раз подчеркну то, что говорил президент, — цели для поражения на территории Украины мы подбираем, исходя исключительно из угроз Российской Федерации. Отвечать по гражданским целям — это не в наших правилах», — отметил Лавров.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что удар России по военно-промышленному комплексу и энергетической инфраструктуре Украины 25 декабря является «возмутительным». По его словам, это была попытка поставить под угрозу энергосистему страны.