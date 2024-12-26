В Кремле высказались о причинах крушения самолета в Казахстане

Кремль не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы под Актау до выводов следствия. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. Сейчас следует дождаться окончания этого расследования.

«До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, делать это не можем, и никто не должен этого делать», — добавил пресс-секретарь Кремля.

Самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение возле Актау 25 декабря. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром. В авиакомпании заявляли, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По информации МЧС Казахстана, выжили 29 человек.

Для расследования причин крушения самолета в Азербайджане создана государственная комиссия. Как заявлял спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев, к работе привлечены специалисты из российских, казахстанских и азербайджанских ведомств.