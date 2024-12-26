Лавров: перемирие на Украине сейчас стало бы путем в никуда

Россию не может устроить "пустой разговор" по украинскому урегулированию, перемирие сейчас стало бы путем в никуда, требуются окончательные юридические договоренности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Много уже на эту тему было сказано, президент [РФ Владимир Путин] неоднократно к этой теме обращался, в том числе и во время прямой линии, до этого на клубе "Валдай", в ходе других мероприятий: нас не может устроить пустой разговор. Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее", - отметил министр иностранных дел.

"Перемирие - это путь в никуда, - подчеркнул Лавров. - Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно же, законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей".