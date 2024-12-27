Лавров посоветовал Келлогу углубиться в первопричины украинского конфликта

Спецпосланнику Дональда Трампа по Украине Киту Келлогу следует разобраться в первопричинах конфликта в восточноевропейской стране.

Об этом на пресс-конференции сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров: лёгкого урегулирования украинского конфликта не будет

«Господину Келлогу ещё предстоит погрузиться в первопричины украинского кризиса», — заявил глава МИД России.

Российская сторона готова к консультациям с администрацией новоизбранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по украинскому вопросу. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Соединённые Штаты полны решимости принести в регион мир.