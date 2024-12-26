Spiegel: Путин уверен, что СВО завершится победой России в 2025 году

В условиях отсутствия стабильности на линии фронта проведение переговоров между Россией и Украиной становится невозможным. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на украинского политолога Владимира Фесенко.

По мнению эксперта, российский президент Владимир Путин рассчитывает на скорую победу России в специальной военной операции к началу 2025 года.

Как отметил политолог, в настоящее время у избранного главы Белого дома Дональда Трампа якобы отсутствует по-настоящему мирный план урегулирования вооруженного противостояния между Москвой и Киевом.

Кроме того, по мнению собеседника издания, российская сторона заняла очень жесткую переговорную позицию, что якобы не только затрудняет начало диалога, но и его успешное завершение.

Фесенко среди прочего заявил, что Россия и Украина не сядут за стол переговоров до тех пор, пока фронт не стабилизируется. Эксперт также усомнился, что у Трампа существуют «эффективные средства давления» на Путина и Россию в целом, чтобы добиться прекращения огня.

19 декабря в ходе прямой линии российский лидер сообщил о готовности встретиться с избранным главой американского государства, если тот захочет.

В свою очередь 22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.