В России высказались о срыве серии покушений на высокопоставленных военных

Целью серии покушений на высокопоставленный военных Минобороны, которую сорвала ФСБ, было запугивание россиян, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Этот киевский режим все больше сваливается в сторону применения террористических актов против мирного населения, представителей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и представителей наших Вооруженных сил (ВС). По сути, не сумев нанести поражения России, киевская хунта ничем не отличается от террористических организаций, у которых нет ни веры, ни религии, ни национальности», — считает депутат.

Задача стоит запугать население, посеять рознь в нашем обществе. Но они своими этими террористическими актами ничего не добьются. С началом специальной военной операции наше общество как никогда сплотилось вокруг нашего национального лидера, и мы все делаем все возможное, чтобы победить в этом противостоянии не с Украиной, а с коллективным Западом —Андрей Красов, депутат Госдумы.

Как сообщила ФСБ, в России предотвратили серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны. По данным ведомства, одного из них планировали подорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, другого — бомбой под видом папки с документами. По делу задержали четырех россиян, завербованных украинской стороной. Им грозят пожизненные сроки.