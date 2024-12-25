В Госдуме заявили о «лингвистическом терроре» на Украине
Депутат Госдумы и председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова заявила, что на Украине происходит «лингвистический террор». Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом она прокомментировала слова представителя правительства Украины в Верховной раде Тараса Мельничука, который рассказал о планах Киева исключить русский и белорусский языки из перечня языков с особой государственной защитой. По мнению Аршиновой, таким образом власти Украины «пробивают очередное дно». Помимо этого она также заявила, что режим, основанный на репрессиях и беззаконии, не просуществует долго, а АНО «Евразия» продолжит работу по поддержке лингвистического наследия на постсоветском пространстве.
«Украинская верхушка пробивает очередное дно. Русский и белорусский языки должны полностью исчезнуть в этой стране. Молдавскому там тоже не осталось места. В обновленном правительством Украины списке охраняемых языков теперь нет ни русского, ни белорусского, ни молдавского языков. Таким образом, курс официального Киева на этноцид и лингвистический террор сохраняется», — заявила Аршинова.