Пушков объяснил, почему Макрон может досрочно покинуть пост президента

Президент Франции Эммануэль Макрон может стать первым лидером современной Франции, которому придется покинуть пост досрочно. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал сенатор России Алексей Пушков.

По его словам, дела внутри страны у Макрона идут «неважно».

«Настолько, что он может стать первым президентом Франции, которому придется досрочно покинуть пост», — добавил Пушков.

Также сенатор считает, что в ближайшее время в отставку может уйти и нынешний премьер-министр страны Франсуа Байру, поскольку он «формирует новое правительство из старых дискредитированных кадров».