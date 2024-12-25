Обвинявшие главу МИД России Сергея Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ на Мальте являются злобными и недалекими людьми. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА Новости.

Ранее Лавров во время выступления на СМИД ОБСЕ заявил, что западные страны «разжигают войну на Украине и берут под контроль ОБСЕ». После этого ряд официальных лиц Германии, США, Польши и Украины обвинили его в дезинформации. В частности, глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала слова российского коллеги «невыносимой ложью».

«Да, злобные, недалекие люди. Люди, которым чуждо уважение к иной позиции, попытка понять ее, не обязательно соглашаясь», — прокомментировал это Лукашевич.

Он добавил, что искусство дипломатии заключается в поиске точек соприкосновения, несмотря на неприятные позиции оппонентов. Однако, по его словам, такие точки никто не пытался искать, вместо этого все свелось к конфронтационной риторике.