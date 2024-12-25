Лукашевич ответил на обвинения Запада в адрес Лаврова

Обвинявшие главу МИД России Сергея Лаврова в дезинформации на СМИД ОБСЕ на Мальте являются злобными и недалекими людьми. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА Новости.

Лукашевич ответил на обвинения Запада в адрес Лаврова
© РИА Новости

Ранее Лавров во время выступления на СМИД ОБСЕ заявил, что западные страны «разжигают войну на Украине и берут под контроль ОБСЕ». После этого ряд официальных лиц Германии, США, Польши и Украины обвинили его в дезинформации. В частности, глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала слова российского коллеги «невыносимой ложью».

«Да, злобные, недалекие люди. Люди, которым чуждо уважение к иной позиции, попытка понять ее, не обязательно соглашаясь», — прокомментировал это Лукашевич.

Он добавил, что искусство дипломатии заключается в поиске точек соприкосновения, несмотря на неприятные позиции оппонентов. Однако, по его словам, такие точки никто не пытался искать, вместо этого все свелось к конфронтационной риторике.