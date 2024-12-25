Решение по урегулированию конфликта будут принимать не в Киеве, а в «более высоких овальных кабинетах». Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Ранее будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом и сможет ее добиться «в относительно короткий срок».

«Учитывая тотальную зависимость от западных спонсоров, есть высокая вероятность, что принимать окончательные решения будут не в Киеве. И, вполне возможно, не нынешние лидеры. Весь пафос лозунгов "ни слова об Украине без Украины" может свестись к тому, что Киев просто уведомят о принятых в более высоких овальных кабинетах решениях», — считает Косачев.

По его мнению, такой сценарий может быть даже на руку украинским политикам, поскольку тогда они смогут сослаться «на то, что им просто не оставили выбора».