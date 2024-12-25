Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики

Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с антирусской дискриминацией в этих странах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она отметила, что Москва готова и задействует «все доступные международные судебные механизмы против недружественных стран, которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников».

«В частности, возможности для этого открывает и международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. Уже заявлены досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии в связи с грубым попранием прав русских вопреки указанной конвенции», — заключила Захарова.

Ранее в Латвии сообщили об инициировании обсуждения о запрете использования русского языка в общественных местах. А до этого в Эстонии выступили с предложением лишить избирательных прав граждан России и Белоруссии, проживающих в стране.