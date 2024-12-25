В МИД РФ отреагировали на слова Зеленского в адрес Фицо после его визита в Москву

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву является неадекватной.

© Lenta.ru

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Неадекватная реакция неадекватного человека, который цепляется за власть», — заявила дипломат, имея в виду Владимира Зеленского.

Так Захарова отреагировала на его заявление о контактах Москвы и Братиславы в контексте транзита газа через Украину.

Представитель МИД добавила, что таким образом продолжается «агония его режима». Кроме того, она порекомендовала именно так оценивать реакцию Зеленского на визит премьера Словакии в Москву.

Ранее премьер Словакии сообщил, что Зеленский предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Президент Украины после этого утверждал, у него было желание компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа, а также призвал спецслужбы Словакии проверить связи Фицо с Кремлем.