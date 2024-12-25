Захарова сравнила Санду с Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление президента Молдавии Майи Санду о русском языке, провела параллель между ней и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Санду признала, что совершила ряд ошибок во время своего первого срока. В частности, она заявила о недостатке диалога с населением на русском языке.

Комментируя это, Захарова назвала слова Санду «зашкаливающим цинизмом».

«И это нечеловеческое вранье, потому что цинизм и вранье — это вещи, связанные друг с другом», — добавила она.

Кроме того Захарова провела параллель между Санду и Зеленским, который в рамках своей предвыборной гонки также говорил о необходимости диалога с русскоязычным населением Украины.