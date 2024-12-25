Глава ЦИК заявила о поставке Украиной в Россию петард с взрывчаткой и детонатором

Украинские спецслужбы поставляют в Россию петарды с взрывчаткой. Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на заседании комиссии, трансляция которого велась на сайте федерального органа.

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Она призвала объявить бойкот петардам и фейерверкам и попросила коллег, чтобы те предупредили своих родственников об опасности покупки пиротехнических изделий.

Памфилова считает, что такие петарды поставляются в Россию в том числе по воздуху. По ее мнению, опасные изделия оснащены детонатором мгновенного действия. «То есть человек зажигает петарду, которая взрывается мгновенно», — заявила глава ЦИК.

Ранее жителей приграничных регионов России предупредили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскируют самодельные взрывные устройства под обычные предметы, например пакеты, сумки, игрушки, компьютеры или рации. По словам замдиректора национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Сергей Цапенко, жертвами таких опасных предметов часто становятся несовершеннолетние.