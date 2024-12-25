Российские военные базы в Сирии могут взять на себя новую роль в осложнившихся условиях в стране. Они смогут временно стать гуманитарными хабами, сообщили в МИД РФ.

В Москве предсказывают возможные изменения в отношении российского военного присутствия в Сирии, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

«Несомненно, смена власти в САР и изменение положения дел на земле предполагают определенные корректировки в отношении российского военного присутствия в этой стране»,— цитирует издание "Ъ" пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Как уточнили в МИД, речь идет не только о сохранении российских военных объектов, но также о специфических аспектах их функционирования, обеспечении и взаимодействии с местными властями.

«С учетом острой потребности сирийского населения во внешней помощи, российским базам может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов... Разумеется, данные темы могли бы стать предметом переговоров с новым сирийским руководством,— отметили там.

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Ранее президент России Владимир Путин упоминал о намерении использовать военные базы в Сирии для передачи гуманитарной помощи местному населению. В ходе своей речи 19 декабря, во время прямой линии и пресс-конференции, он отметил, что в Москве нет ясности относительно судьбы баз в случае смены руководства Сирии.

Российские военнослужащие расположены на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе Хмеймим. Соглашение о размещении российских военно-воздушных сил на гражданском аэродроме в Латакии было подписано в 2015 году. Порт Тартус, являющийся единственной российской военно-морской базой в Средиземноморье, был передан России в безвозмездное пользование на 49 лет в 2017 году.