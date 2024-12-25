Путин: МЧС России отправило самолет с медоборудованием в Актау

Самолет МЧС России отправился к месту крушения воздушного судна в город Акату (Казахстан). На нем находятся медперсонал и все необходимое медоборудованием, заявил президент РФ Владимир Путин.

«По согласованию с президентом Казахстана [Касым-Жомартом Токаевым] в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту», — отметил Владимир Путин на неформальной встрече глав стран СНГ, его слова передает РИА Новости.

Он выразил соболезнования семьям погибшим и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Также глава государства добавил, что будет проведено тщательное расследование, сообщили в ТАСС.

Самолет компании Azerbaijan Airlines, летевший рейсом Баку (Азербайджан)-Грозный (Россия), потерпел крушение утром 25 декабря неподалеку от города Актау в Казахстане. По предварительной информации, судно столкнулось с птицами, командир решил идти на запасной аэродром в казахстанском городе. Однако в результате отключения систем управления и рулей высоты ему пришлось искать место посадки и приземляться вручную. На борту находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа. На данный момент известно о 32-х выживших. 10 россиян находятся в больницах казахстанского города, передали в агентстве сообщение посольства РФ.