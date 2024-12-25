Лавров предложил США способ сэкономить на бункерах

Россия готова помочь жителям западных стран не тратить деньги на бункеры, которые они покупают на случай ядерной войны, заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что лишние деньги там «сейчас не в избытке».

Мы готовы сделать все, чтобы американские граждане, граждане других западных стран не тратили совсем не лишние деньги, которые у них сейчас не в избытке, на строительство бункеров, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что жители США начали массово интересоваться бункерами после испытания российской армией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Гендиректор местной компании по продаже бункеров Atlas Survival Shelters Рон Хаббард рассказал, что через несколько часов после нанесения удара его телефон начал звонить безостановочно.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что достаточный объем гиперзвуковых баллистических ракет средней дальности отменяет необходимость применения ядерного оружия. Путин заявил, что России следует совершенствовать уже не ядерную доктрину, а свой новый ракетный комплекс «Орешник».

Военный корреспондент Александр Коц допустил, что избранный президент США Дональд Трамп может начать новую гонку ядерных вооружений. Он напомнил, что в 2026 году истекает действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), продление которого в 2011 году Трамп так и не одобрил.