Лавров высказался о переменах по Украине после прихода Трампа

Все связывают приход к власти избранного президента США Дональда Трампа с переменами в конфликте на Украине, но у России нет иллюзий на этот счет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Все связывают какие-то перемены в ходе украинского кризиса с приходом новой администрации Трампа, на этот счет много спекуляций. У России, как мы это говорили ранее, нет иллюзий по этому поводу, по продолжению поддержки Вашингтоном Киева существует твердый двухпартийный консенсус», — отметил дипломат.

Лавров также указал на то, что США на уровне доктрин квалифицируют Россию «как противника, которому нужно нанести стратегическое поражение». Он подчеркнул, что по этой причине Москва никогда не делала заявлений о том, что с приходом Трампа и его команды «обязательно начнутся переговоры обеих стран как по Украине, так и по глобальному кризису».