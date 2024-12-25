МИД России объяснил суть мирных предложений Путина по Украине

Мирные предложения президента России Владимира Путина по Украине не являются предварительными условиями, но вытекают из международного права. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Он также отметил, что Россия никогда не отходила от идеи переговоров. Однако, по его словам, России «нужно видеть серьезные конкретные предложения, когда они к нам поступят».

Ранее Лавров высказался о переменах по Украине после прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти.