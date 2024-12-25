Лавров предрек нелегкое урегулирование кризиса на Украине

Лёгкого урегулирования украинского конфликта не будет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Москва не испытывает никаких иллюзий относительно перспектив урегулирования.

«Иллюзий мы никаких не испытывали и не испытываем относительно перспектив лёгкого урегулирования украинского кризиса. Разрешить его можно исключительно в контексте договорённости о надёжной безопасности и стабильности в Европе — договорённости, которые учитывали бы интересы Российской Федерации и, конечно, законные интересы всех других стран», — сказал министр в эфире «Россия 1», его цитирует РИА Новости.

В Кремле накануне констатировали, что никаких подвижек с украинской стороны насчёт готовности к переговорам нет.