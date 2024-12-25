Захарова: РФ в контакте с властями Казахстана по авиакатастрофе

Российские посольство в Казахстане и представительство на территории страны находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим в ходе авиакатастрофы. Об этом «Звезде» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российские дипломаты, работающие в Казахстане, будут отслеживать ситуацию и оперативно информировать по данному вопросу», сказала Захарова.

В Командном центре МЧС Казахстана создан оперативный ШТАБ, где работает телефон горячей линии: 8 (7292) 31-90-99.

На борту разбившегося в Актау самолета находились 16 россиян, сообщили в Минтрансе Казахстана. Всего в лайнере находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Госпитализированы 12 выживших при крушении, сообщили ранее в Минздраве Казахстана.

В Актау разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. Из-за тумана он был перенаправлен в Махачкалу, сообщил ТАСС со ссылкой на аэропорт столицы Чечни. Перед авиакатастрофой борт запросил экстренную посадку.

Предварительно, падение самолета произошло из-за столкновения со стаей птиц, сообщили в Росавиации.