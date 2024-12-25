Власти Украины, которые признаются в террористических актах, таким способом показывают Западу, что может произойти, если Киев перестанет получать помощь партнеров из стран Евросоюза, заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский «напрямую угрожает европейцам».

Многие задают вопрос: зачем он, Зеленский, и киевский режим в публичном пространстве подчеркивают свою сопричастность и прямую свою вовлеченность в террористические акты ... Ответ на этот вопрос как раз связан в том числе с Европейским союзом. Да потому что киевский режим демонстрирует свои возможности на этом треке. Они напрямую угрожают есовцам, европейцам, — сказала она.

По мнению Захаровой, представители Киева не стремятся позиционировать себя, как ставленников власти. Они выдвигают требования и заявляют, что «если им не дадут, они будут кусаться», добавила дипломат.

Захарова раскрыла, зачем Украина нужна Западу

Кроме того, представитель МИД назвала сигналы Киева Западу «черной меткой». По ее словам, Украина сейчас «взрывает, убивает, разрушает», чтобы показать странам ЕС, зачем нужно поддерживать власть Зеленского.

Ранее Захарова сравнила встречу Зеленского и украинских скаутов со знакомством с педофилом. Она отметила, что прием детей у украинского лидера произошел на фоне планов снизить мобилизационный возраст в стране.