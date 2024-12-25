Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сегодняшнее крушение самолета в Казахстане. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines.

Напомним, что утром 25 декабря самолет рейса Баку — Грозный потерпел крушение возле Актау. Как писали СМИ, перед этим он подал сигнал о чрезвычайной ситуации, когда находился в воздухе над Каспийским морем. Согласно обнародованным кадрам, он сделал несколько кругов над городом, после чего медленно снизился, столкнулся с землей и загорелся.

«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines», - написал Кадыров.

По данным Минздрава Казахстана, предварительно, 25 человек выжили при крушении самолета Баку-Грозный в Актау, из них 22 человек доставлены в больницу. Списки пассажиров уточняются, говорится в сообщении министерства.