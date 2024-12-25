Раскрыто, какое предупреждение Россия сделала Зеленскому перед Новым годом

Сообщения о массированном ударе по Украине говорят о том, что президенту этой страны Владимиру Зеленского сделали предупреждение, «чтобы не рыпался» до конца новогодних праздников, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, лидеру дали время обдумать и свое будущее, и судьбу государства.

Думаю, это связанно с предыдущими действиями ВСУ, с их терактами, которые Украина творила на территории России. Это предупреждение режиму Зеленского перед новогодними праздниками об уязвимости Украины перед нашими ударами. И, собственно, знаковые прилеты для размышления о будущем Зеленского и будущем Украины. Если он хочет, чтобы его страна мирно встретила Новый год, пусть не рыпается минимум до конца новогодних праздников, — считает Матвийчук.

Ранее взрывы прогремели в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога. Также на Украине начались превентивные отключения электроэнергии.

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Позднее украинское издание «Страна.ua» сообщило о массированном ракетном ударе по территории страны. Утверждается, что снаряды были запущены с бортов российской стратегической авиации. Согласно публикации, речь идет в том числе о ракетах «Калибр».

До этого взрывы раздались в Киеве. В украинской столице и области объявлена воздушная тревога. Воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областях.