Путин: Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Таджикистана

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил о готовности увеличить квоту для студентов из этой республики в российских вузах. Его слова приводит РИА Новости.

«Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации», — заявил он.

По словам Путина, квота в настоящее время составляет тысячу человек и российские власти готовы ее увеличить.

Вечером во вторник, 24 декабря, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на курорте «Игора» в Ленинградской области. У лидеров запланированы беседа тет-а-тет и общение за рабочим обедом. Ожидается, что они обсудят региональные проблемы, в том числе ситуацию в Афганистане.