Хинштейн заявил, что мошенники создали Telegram-канал от его имени

Мошенники начали обманывать жителей Курской области под видом временно исполняющего обязанности губернатора области Александра Хинштейна. Об этом в своем Telegram-канале рассказал сам политик.

По словам Хинштейна, мошенники создают такие фейковые каналы в мессенджере Telegram. Подобные страницы копируют аватарку и описание настоящей страницы Хинштейна, но отличаются ссылкой и числом подписчиков.

«На этот раз они не стали ограничиваться фейковыми фото или видео, а создали поддельный канал в Телеграм и пытаются выдать его за мой официальный. Аватарку и описание канала скопировали полностью, а вот сопоставимое количество подписчиков “накрутить” не смогли даже близко. Обманщики и халтурщики!», — написал он.

Ранее Хинштейн опроверг фейки о массовых пожарах в Рыльске после атаки ВСУ.