В Турции высказались о возможности встречи Трампа и Путина

Говорить о Турции как о будущем месте проведения встречи избранного лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина преждевременно. Об этом РИА Новости заявил дипломатический источник в Анкаре.

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«Для этого сначала необходима сама договоренность о встрече. Насколько известно, ее на данный момент нет», — рассказал собеседник агентства.

Ранее дипломатический источник в турецкой столице заявил, что Турция пока не получала конкретных обращений от сторон конфликта на Украине по организации переговоров в Стамбуле. При этом он подчеркнул, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности принять переговоры.