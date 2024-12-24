Немецким журналистам запретили участвовать в пресс-конференции Лаврова

Руководство одного СМИ Германии запретило журналистам участвовать в пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова. Об этом Мария Захарова в эфире канала «Россия 24».

Захарова рассказала, что неназванное немецкое СМИ, получив приглашение поработать на пресс-конференции министра, заявило, что нужно посоветоваться с редакцией.

«А потом позвонили и сказали, что им не разрешили», — добавила Захарова.

По ее словам, в качестве причины сотрудники СМИ озвучили необходимость освещать «рождественскую повестку». Официальный представитель МИД добавила, что у российский журналистов работа не зависит от праздников.

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Пресс-конференция Лаврова пройдет 26 декабря. В ней будут участвовать как российские, так и иностранные журналисты.

Ранее Захарова заявила, что российские журналисты мешают Западу формировать собственную картину мира. По ее словам, в материалах российских медиа отражается реальное положение дел в мире.