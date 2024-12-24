Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, такого развития событий исключать нельзя, считает руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

"Все может быть", — сказал депутат, комментируя возможное завершение конфликта.

Он также отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу происходящего на Украине. По мнению Картаполова, глава венгерского правительства знает, о чем говорит, поэтому нужно ликвидировать "киевский прогнивший нацистский режим".

24 декабря Орбан заявил в интервью Magyar Nemzet, что украинский конфликт завершится в 2025 году либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон.

Матвиенко спрогнозировала начало мирных переговоров по Украине

22 декабря премьер Венгрии заявил о проигрыше Европы в конфликте на Украине. По его словам, в апреле 2022 года Москва и Киев были "в нескольких часах" от заключения мирного соглашения, но это стало невозможным "из-за вмешательства Запада". Премьер добавил, что значимые изменения наблюдаются и в мире в преддверии прихода к власти в США Дональда Трампа.