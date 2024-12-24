В Кремле отреагировали на слова Орбана о завершении конфликта на Украине

Россия продолжает спецоперацию до выполнения всех задач по обеспечению безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит Telegram-канал «Вы слушали «Маяк».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что военный конфликт на Украине завершится в 2025 году либо мирными переговорами, либо «уничтожением одной из воюющих сторон».

Комментируя слова венгерского политика, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжает спецоперацию.

«Нам важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности нашей страны. Как неоднократно говорил [президент России Владимир] Путин, мы сохраняем открытость для решения наших проблем по средствам переговоров. Но пока никаких подвижек с точки зрения Украины к переговорам нет, мы продолжаем нашу операцию», - заявил он.

Официальный представитель Кремля также отметил, что Россия «видит динамику, которая говорит сама за себя, и идет вперед».